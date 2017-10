Az ESET jelen sajtóközleményben hívta fel a figyelmünket arra, hogy idén is megrendezésre kerül az Európai Kiberbiztonsági Hónap. Az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség (ENISA) által immár 5. alkalommal szervezett októberi kampány célja a kiberfenyegetések részletes bemutatása és a biztonságtudatosság növelése. A kezdeményezéshez kapcsolódóan az ESET szakemberei összegyűjtöttek néhány biztonsági tanácsot, valamint több szakmai rendezvényen tartanak előadásokat nemzetközi és hazai viszonylatban is.

A téma fontosságát mutatja, hogy az idei évben igazán nagyszabású kibertámadásoknak lehettünk tanúi (Ukrán energiaipari támadások, Equifax, brit egészségügyi szolgáltató stb.), amelyek esetében az anyagi károk mellett, az érintett szervezetek jó híre is jelentősen sérült. Aggasztó, hogy a vállalatok jelentős része felkészületlennek érzi magát a támadásokkal szemben. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap célja felhívni a szervezetek figyelmét a tudatosabb biztonsági intézkedések meghozatalára, hogy minél felkészültebben nézzenek szembe a fenyegetésekkel.

A kiberbiztonság közös felelősség, így a szervezeteknek fontos, hogy a munkatársaik felkészítésére is figyelni kell. Az ESET szakemberei ehhez gyűjtöttek össze néhány tanácsot, amelyek segíthetnek megbirkózni az egyre gyakoribb kibertámadásokkal:

Legyünk tájékozottak

Ahhoz, hogy a munkatársaink hatékonyabban tudják megvédeni számítógépüket és adataikat a fenyegetések széles skálájával szemben, ismerniük kell a fenyegetések módszereit, a kártékony kódok működését, és különféle támadók céljait, gondolkodásmódját. A leggyakoribb fenyegetésekről (rosszindulatú programok, adathalászat, zsarolóvírusok) működésének ismerete segíthet abban, hogy a dolgozók alaposabban megértsék a veszélyeket és kevésbé legyenek kiszolgáltatottak a támadásoknak.

Ügyeljünk a jelszavak biztonságára

Jelszavakat kitalálni és emlékezni rájuk – sokaknak frusztráló feladat, ezért az emberek nagy része mindenhol ugyan azt a kódot használja. Ráadásul ezek a jelszavak bár nekik könnyen megjegyezhetők, azonban éppen emiatt gyakran nem biztonságosak, könnyen kitalálhatóak (feltörhetőek), például 123456, qwerty, abc123, stb. Segíteni kell tehát a munkavállalóknak megérteni, hogy mitől lesz biztonságos egy jelszó (például 10 karakternél hosszabb, egyedi, kis- és nagybetűt, számot valamint különleges karaktert is tartalmaz, stb.), és az általuk használt hálózatok biztonsága érdekében a jelszavakhoz kötődő szabályok betartatását is biztosítani kell. Még jobb ha jelmondatokat használunk.

Óvatosság, gyanakvás és biztonságtudatosság

Az egyik leginkább alábecsült fenyegetés, a pszichológiai manipuláció (social engineering), amelynek során a bűnözők trükkös módszerekkel személyes adatokat csalnak ki a felhasználótól. Az egyik leggyakoribb forgatókönyv, hogy kapunk egy emailt, amely úgy néz ki, mintha a bankunk, vagy más pénzügyi szolgáltató (pl. PayPal) küldte volna. A levélben arra kérik a felhasználót, hogy nézze meg számlája vagy fiókja adatait, és a mellékelt linken adja meg személyes adatait. Természetesen a levelet nem a bank vagy a szolgáltató küldte, hanem adathalászattal foglalkozó kiberbűnözők. Az Egyesült Királyságban évente 96 000 hasonló támadás történik. Minden esetben gondolkodjunk, mielőtt szokatlan, gyanús üzenet linkjére, vagy mellékletére kattintanánk. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, előtte inkább ellenőrizzük le az üzenet hitelességét úgy, hogy a feladót telefonon felhívjuk.

A biztonság közös ügyünk

A biztonságtudatos viselkedés szabályainak minden alkalmazottra vonatkozniuk kell, függetlenül attól, hogy ki, melyik osztályon és milyen szinten dolgozik az adott szervezeten belül. Különösen fontos ez a vezetői szintű munkatársak esetében, akik sokszor kiemelt célpontjai a támadásoknak. A munkatársaknak fel kell ismerniük, hogy meggondolatlan cselekedeteik a szervezet egészére nézve igen hátrányosak lehetnek, emiatt a rendszeres képzéseken történő tudatosságnövelés elengedhetetlen. Ennek keretében azt is célszerű konkrét eseteken keresztül bemutatni, hogy miként védhetjük meg cégünk adatait a különféle rosszindulatú próbálkozások ellen.

Összességében elmondhatjuk, hogy az európai kiberbiztonsági hónap kiváló alkalom arra, hogy felhívja a figyelmet a kiberbűnözők jelentette fenyegetésekre, és az ez elleni védekezésben megoldási javaslatokkal, információkkal segítse minden szervezet munkáját. Fel kell ismerniük a vállalatoknak, hogy a biztonság egyetemlegesen mindenkinek a felelőssége.

Előadások szakembereknek

Az ESET biztonsági tanácsadói és mérnökei a kampány során több előadást is tartanak Európa szerte és Magyarországon is. Hazánkban a kampányhoz kapcsolódó Ethical Hacking Day! konferencián tart az ESET szakembere, Csizmadia-Darab István előadást a zsarolóvírusok problémájának témakörében. A már most teltházas szakmai rendezvény előadásait a rendezvény napján a következő linken lehet megtekinteni: https://www.twitch.tv/ingame_budapest