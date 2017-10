Jobb, ha elkezd aggódni az EA? Nem valószínű, hiszen ezt a számot több dolog is befolyásolja. Először is, a FIFA 18 pénteken rajtolt, a FIFA 17 kedden, így utóbbinak hárommal több napból állt az „első hét”. Emellett a vásárlók évről évre egyre jobban preferálják a digitális vásárlást, ami már az olyan mainstream termékeken is észrevehető, mint a Call of Duty vagy éppen a FIFA.

Amúgy a FIFA 18 a legnépszerűbb az első héten PS4-en volt, az eladott példányok mintegy 60%-ka erre kelt el. A FIFA 17 esetében ez még 53% volt. Az eladások 3%-a az Xbox 360, a Nintendo Switch és a PS3, a maradék pedig a PC és az Xbox One között oszlik el.

Az e heti brit eladási lista második és harmadik helyezettje a Destiny 2 és a Forza Horizon 3, míg a negyedik helyet az NBA 2K18 foglalta el, az ötödiken pedig a lista állandó tagja, a GTA 5 ül.