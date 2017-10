Az Epic először több ezer játékost bannolt csalás vádjával

Most két csalót be is perelt

Egyiküket már több ízben bannolták a Fortnite-ból

Az Epic tényleg nem szórakozik, ha a csalók elleni harcról van szó. Alig egy hete több ezer játékost tiltottak ki csalás vádjával, most pedig két csalót – Brandon Broomot és Charles Vraspirt – be is pereltek. Az Epic 150 ezer dollárt, azaz nagyjából 40 millió forintot szeretne bevasalni tőlük azzal a váddal, hogy a Fortnite forráskódjának módosításával megsértették a szerzői jogokat és a végfelhasználói szerződést.