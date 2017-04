A Friday the 13th: The Game május 26-án jelenik meg

PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt

Eredetileg tavaly ősszel kellett volna kijönnie

A megjelenést a játékosok által kívánt új elemek miatt késleltették

Ezek egyike az egyszemélyes játékmód, ez azonban még így is később kerül be a játékba

Friday the 13th: The Game próbakör

Brutális játék lesz a május 26-án PC-re, PS4-re és Xbox One-ra megjelenő Friday the 13th: The Game. Olyannyira, hogy a fejlesztőcsapat, a Gun Media szerint az új játékelemek mellett a korhatár besorolás hosszú procedúráját is megjelölte az év közepére belőtt megjelenés okának. Egyszerűen túl hosszú a folyamat, sőt az az érzésük, hogy egyes országokban be is fogják tiltani a programot.