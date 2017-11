Gondolom senkinek sem kell bemutatni a Piranha Bytes szerepjáték-sorozatát, a Gothicot. Korábban már adtunk hírt róla , hogy a Skyrim kapott egy, a Gothic első részét felelevenítő modot, de most egy még nagyobb durranásról számolhatunk be.

A Gothic Returning egy kis orosz rajongócsoport munkája, mely bizony nem aprózza el a dolgot: 300 új küldetés, 100 nevesített NPC, és egy egész rakás fegyver és felszerelés – a csapat állítása szerint ezzel mintegy 250 játékórát adnak az amúgy sem rövid játékhoz. Új céhekhez csatlakozhatunk, új karakterosztályok nyílnak meg és ennyi tennivalóba természetesen új történetek tucatjai férnek bele, de még az eredeti sztorit is átdolgozták, a játék befejezésével együtt. Ehhez további 8 új és az eredeti kibővített helyszínei adnak hátteret.

A grafika is ráncfelvarráson esett át, a textúrákon túl komplett modelleket cseréltek le részletesebb darabokra, valamint az animációk tárháza is szélesedik. Ami viszont rossz hír, hogy a szinkron bizony orosz, legföljebb angol felirattal segíthetünk magunkon, és a telepítő is cirill betűket használ. A telepítéshez szükséges az alapjáték megléte és némi nyelvismeret, oroszul itt, németül itt érhető el.