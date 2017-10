A GTA Online-t még mindig tízezrek játsszák hónapról hónapra, annak ellenére, hogy 2013-ban jelent meg, vagyis a Rockstar négy éves születésnapot ünnepelhet. Így a New Yorkban székelő cég ennek megünneplésére most mindenkinek 400 ezer dollárt ad, egyetlen feltétel van: november 6-ig be kell lépni a programba.

Sőt, a Rockstar jelentős leárazást tart, rengeteg fegyveres és normál járművet, épületet 30%-os kedvezménnyel lehet megvenni. A Transform Race versenyek is kétszeres pénzt és tapasztalati pontok adnak még október 30-ig, így érdemes ránézni a játékra, de az ajándék pénzre a hét végéig várni kell, november 6-ig írja jóvá a Rockstar ezt a rengeteg zöldhasút.

Alább látható egy pofás infografika arról, hogy mikre lehet elkölteni a kapott pénzt: játsszatok, keressetek, a Rockstar élő, lélegző világa csak rátok vár (még mindig és remélhetőleg még sokáig!).