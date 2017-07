A Halo 5-öt Xbox One-on a 60 FPS stabil megtartására tervezték, így viszont olykor ennek a levét a felbontás itta meg. A Microsoft frissen bejelentett rendkívül erős Xbox One X konzolján játszva viszont nem kell majd ilyen kompromisszumokat elviselnünk annak érdekében, hogy a teljesítmény ne csorbuljon. A Microsoft új gépén a felbontás és a teljesítmény is tökéletesen stabil lesz, így megtapasztalhatjuk majd a tökéletes Halo 5 élményt. A Halo 5 natív 4K felbontásban fog futni.

Egy ilyen FPS játék esetében pedig úgy az igazi, ha tökéltesen fut a játék, az már csak hab lesz a tortán, hogy a látvány is gyönyörű lesz. Viszont a rajongók másnak is örülhetnek majd: a Halo: Combat Evolved Anniversary, a Halo 3, a Halo 3: ODST és a Halo 4 eredeti változatai bekerülnek a visszafelé kompatibilitás már így is bőséges kínálatába, minden extra tartalommal. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy akár Xbox One X-en is élvezhetjük majd ezeket a klasszikusokat.