A Hawken tavaly jelent meg konzolokra , miután egy évnyi mély csend után felvásárolta a fejlesztőt és vele együtt a játékot a Reloaded Games . Ez a húzás már akkor sem nyerte el a játékosok tetszését, és most úgy tűnik nem volt megalapozatlan a félelem. A Reloaded Games (valahol azért érthető módon) nem saját gyermekeként, hanem egy eladni való termékként tekintett a Hawkenre, bár az t is hozzátennénk, hogy a Reloaded sem sokat tett az életben tartásért, a már említett konzolos váltzaton túl nem sok érdemi változás történt a Hawken körül.

Nem véletlen tehát, hogy nem hallottunk róla és kár, hogy most is csak a játék halálhírét hozzuk, véleményem szerint volt benne lehetőség. Az utolsó köröket még leróhatjátok, már ha találtok játékost hozzá, a Hawken játékosbázisa ugyanis az utóbbi hónapokban már alulról sem nagyon közelített a száz fős lélektani határhoz. A játék mellé kiadott DLC-k már most kikerültek a Steam kínálatából, a szerverek leállítása pedig jövő év elején, rögtön az első munkanapon, január 2-án lesz esedékes.