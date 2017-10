Tavaly decemberben lőtte le egy galéria megnyitóján az ankarai orosz nagykövetet, Andrej Karlovot Mevlut Mert Altintas, amelyből komoly diplomáciai botrány kerekedett. A gyilkosságot végigfotózta Burhan Özbilici, aki két hónappal később elnyerte a World Press Photo 2017 fődíját.

A Telltale most a halott diplomata holttestét emelte be a Batman sorozatának második évadjának második részébe, ami a The Pact címet viseli. A történet szerint a Gothami Tőzsdéről több millió dollár értékű gyémántot raboltak el, a bűncselekmény közben pedig lelőttek egy biztonsági őrt, akit a díjnyertes képről vágtak bele Bruce Wayne új kalandjába.

A Telltale tegnap estig nem kommentálta az esetet, éjszaka azonban közleményt adott ki, mely szerint "minden régióban kiadott játékból eltávolítják a halott diplomata beemelt képét, és sajnálják, hogy ilyen eset megtörténehett."

Most már csak az a kérdés maradt, hogy hogyan juthatott egyáltalán a Telltale eszébe egy ennyire ismert kép felhasználása...