Észak-Amerikában a Blizzard 21 évvel ezelőtt adta ki a Diablo című játékot, az utolsó (kiegészítő) felvonás pedig alig pár hónapja jelent meg. Az Irvine-ban székelő vállalat az a cég, ami nem sieti el a játékai kiadását, elkészülnek, amikor elkészülnek. A Diablo 4-ről már hallottunk pletykaszinten, de most a fejlesztői csapat helyretette a dolgokat.

"Ahogy közeledik a Blizzcon, szeretnénk egy információt közzétenni a Diablo jelenlétével kapcsolatban. Előző évben, a Diablo 20. születésnapján bejelentettük egy új játékot. Ha akkor lemaradtál a programról, akkor jövőre újra megláthatjátok. Bejelentettük a Rise of the Necromancert is. Ebben az évben a Diablo jelen lesz ugyan a show-n, de nem készülünk semmilyen különleges bejelentéssel. Később, a jövőben ez talán megtörténik, de most nem." -- olvasható a Blizzard által kiadott közleményben. Kedvesek, hogy így kommunikálnak a játékosaikkal.

Ti mit várnátok el egy új Diablo résztől?