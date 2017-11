Jason Lindsey -- ismertebb nevén Metal Jesus -- egy amerikai youtuber, aki elsősorban videojáték-gyűjtéssel kapcsolatos videókat készít, és nem mellesleg korábban a Sierra munkatársa volt, ezzel az időszakkal kapcsolatban is szokott mesélni, általában érdekes dolgokat -- már ha az embert érdeklik a régi játékok, ugye.

Lindsey eddig is készített érdekfeszítő videókat, legtöbbször azonban a konzolos nézőket kényezteti. Nem úgy, mint legutóbbi anyagával, amiben azt mutatja be, milyen is volt csúcs-PC-snek lenni, mondjuk, 18 éve. Ehhez összeszed egy korabeli Dell masinát, amit a bevezetőben említett komponensek jellemeznek, avagy 1999-ben tényleg bika gépnek számított, majd rátesz egy halom olyan játékot, amivel akkoriban játszottak a népek. Ja, és természetesen Windows 98-at telepít rá, mert hát hol volt még akkor az XP.

A videó élvezetéhez nem árt némi angol nyelvtudás, de nélküle is el lehet gyönyörködni a klasszikus játékokban, amik persze még a HD-korszak előtt készültek, és teljesen elfogadott, hogy 640x480-ban vagy 800x600-ban döcögnek. A videó végén még egy régi PC Gamer CD is előkerül -- tudjátok, olyan lemez, amin demók, felhasználó progamok vannak, ahogy anno a PC Guru mellékletén, egészen 2015-ig. Tovább nem szaporítom a szót, kellemes retrózást!