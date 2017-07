Shadow Warrior teszt

Ingyenes az 1997-es Shadow Warrior a GOG-on.

A hozzá kiadott két kiegészítőt is tartalmazza.

Az 1997-ben megjelent klasszikus, eredeti Shadow Warrior teljes változata most ingyen beszerezhető a GOG-on. EZEN az oldalon be kell jelentkezni a GOG fiókunkkal, utána pedig a zöld „Add to Cart” gomb használatával helyezhetjük el a kosárba a játékot. Majd a kosárra kell kattintani, ott pedig a „Go to checkout” gombra. Utána pedig jön a játék „kifizetése”: az oldal betöltése után a „Pay for your order now” gomra kell nyomni, és a játék máris a tiétek. A játék örökre a fiókotokban marad!