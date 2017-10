Az Injustice 2 három Fighter Packkal bővül

Most már azt is tudjuk, kivel kezd az utolsó csomag

Nyilván nem mondunk újat azzal, hogy az Injustice 2 szereplőgárdája nem csak a DC karaktereiből áll, hanem a Netherrealm másik játékából is érkeznek szereplők – már itt van Sub-Zero és tegnap megérkezett Raiden is. Azt is tudjuk már, hogy a Kombat Pack #2 utolsó szereplője Hellboy lesz, de ez nem akadályozza meg a fejlesztőket abban, hogy már most leleplezzék a harmadik csomag első sztárját.