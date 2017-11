A Marvel Moziuniverzum harmadik fázisa másfél év múlva lezárul. Addig valószínűleg még jobban összeérnek a filmek, Thor új kalandja már bemutatásra került, következő év elején pedig Fekete Párduc első önálló filmje érkezik a mozikba. Ennek a filmnek a trailerét már bemutattuk, angolul, most azonban megjött a szinkronizált előzetes is, ami nem is hangzik rosszul. Új jelenetet nem tartalmaz, de a zenék és a szövegek ugyanúgy ütnek, mint az angol változatban. A Marvel rajongók valószínűleg ugyanúgy rohanni fognak a mozikba, mint az eddigi filmek esetében, hiszen a stúdió eddig nem hibázott, tekintve a majdnem 13 milliárd dollárnyi bevételt...