Ismét egy erős hétnek nézünk elébe, hiszen többek közt most érkezik a Nioh: Complete Edition vagy a Need for Speed Payback.

A november egyik legnépszerűbb címe, a Call of Duty: WWII már most pénteken megjelent, azonban ez korántsem jelenti azt, hogy a következő héten ne jönne ki semmi érdekes. Kezdésként kedden befut a Nioh PC-re, aztán pedig pénteken újra a volán mögé pattanhatunk a Need for Speed legújabb részének, a Paybacknek a jóvoltából. Érdekesség, hogy a 2016-os Doom Switch verziója is november 10-én kerül a boltokba, így aki kíváncsi rá, milyen érzés a buszon ülve vagy épp kutyasétáltatás közben véres rendet vágni a Pokol démonai között, hamarosan megtudhatja.

Nioh: Complete Edition Mikor: november 7.

november 7. Mire: PC A Team Ninja akció-szerepjátéka végre PC-re is megérkezik, méghozzá nem is akárhogyan. A Nioh: Complete Edition nevéhez méltóan tartalmazza az alapjáték mellett az ahhoz megjelent három DLC-t, de a készítők még egy exkluzív sisaknak is helyet szorítottak a csomagban. A program játékmenetében leginkább a Dark Soulsra hasonlít, világa pedig ügyesen keveri a japán történelmet és folklórt.

Sonic Forces Mikor: november 7.

november 7. Mire: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch A Sonic Team legújabb plaftormer játéka még a Sonic 25. születésnapja alkalmából lett bejelentve, ezen a kedden pedig már meg is jelenik. A történet szerint Dr. Eggman a robotjai segítségével átvette az uralmat a világ felett, és a mi feladatunk, hogy uralmát megdöntve visszaállítsuk a régi rendet. Ezúttal is választhatunk majd a 3D-s Modern Sonic és a klasszikus, 2D-s Classic Sonic variációk közül, ráadásul a sorozatban először lehetőségünk lesz a saját karakterünket is viszontlátni a játékban.

Doom Mikor: november 10.

november 10. Mire: Nintendo Switch A Nintendo a régi, családbarát szemléletet próbálja levetkőzni magáról, és ennek az egyik legszembetűnőbb jele, hogy a Doom hamarosan már elérhetővé válik a legújabb konzoljukra. Az id Software 2016-os alkotása méltó tagja a sorozatnak, mely a Doom 3 kicsit horrorisztikusabb hangulatát mellőzve újra az első két rész pörgős, véres mészárlásait helyezi az előtérbe. Ráadásul a Nintendo Switch-nek hála már utazás vagy kutyasétáltatás közben sem kell felhagynunk a Pokol móresre tanításával.

Football Manager 2018 Mikor: november 10.

november 10. Mire: PC A Football Manager 2018-ban több mint 50 ország 2500 klubcsapata felett vehetjük át az irányítást, hogy bebizonyítsuk, mi vagyunk a legjobb menedzserek a környéken. Az elég részletes és mély szimulátorban többek között nekünk kell törődnünk a kezdő tizenegy és a cserék összeállításával, az utánpótlás figyelésével, a játékosok szerződésének kezelésével és a különböző interjúkkal egyaránt. Jó hír, hogy a fejlesztők a hazai első- és másodosztályról sem feledkeztek meg, így a választható csapatok között megtaláljuk a Fradit vagy a Kisvárdát is.

Need for Speed Payback Mikor: november 10.

november 10. Mire: PC, PS4, Xbox One Egy év pihenés után tér vissza a Need for Speed széria most pénteken. A Payback helyszíne a Las Vegasra emlékeztető Fortune Valley, szereplőkből pedig mindjárt hármat is kapunk, méghozzá Tyler „Ty” Ramirezt, Sean „Mac” McAlistert és Jessica „Jess” Millert. Mindhárman más és más képességek birtokában vannak, ráadásul más versenyeket is preferálnak. Ty leginkább gyorsulás és utcai versenyzés közben érzi magát elemében, Mac a driftelést és offroad futamokat kedveli, míg Jess-re akkor számíthatunk, ha kell egy sofőr valami húzósabb melóhoz. A képességeikre pedig szükség is lesz, hiszen a Paybackban nem kisebb feladatot kapunk, mint a Fortune Valley-t uralkó kartell, a The House, szétverését.