Az előző hét meglehetősen sűrűse sikerült, hiszen ekkor érkezett többek között a Destiny 2 PC-s verziója, valamint az Assassin's Creed Origins, a Super Mario Odyssey és a Wolfenstein II: The New Colossus. Ehhez képest most mindenképp visszafogottabb kínálattal kell számolnunk, de így sincs okunk panaszkodni szerencsére. Kedden a Saber Interaktív sikerjátékának, a Spintiresnek érkezik a felújított és alaposan kibővített verziója, a Spintires: MudRunner, pénteken pedig elrajtol a gyökereihez visszatérő Call of Duty WWII is. Lássuk hát, mi vár ránk a következő öt napban!