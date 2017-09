A jövő héten sem lesz okunk unatkozni, hiszen néhány kisebb cím mellett olyan játékok is megjelennek, mint az NBA 2K18 vagy éppen a Project CARS 2, de az Echo is érdekesnek tűnik, és persze ki ne akarná megnézni, milyen, amikor Marvel és Capcom hősök csapnak össze egymással. Lássuk, miből válogathatunk a jövő héten.

Tavaly szeptemberben jelent meg PC-re ez a minimalista dizájnú kalandjáték, amelyben három szakállas tengerészt irányíthatunk. A játék meglehetősen jó értékeléseket kapott korábban, úgyhogy érdemes kipróbálni, jövő héttől már PS4-en és PS Vitán is.

A Capcom feltámasztja a Marvel vs. Capcom sorozatot az Infinite -tal, amelyben a két címszereplő kiadó ikonikus hősei csapnak össze. Olyan figurákkal pofozkodhatunk, mint Hulk, Thor, Hawkeye és Rocket, vagy éppen Chun-Li, Strider Hiryu és Chris Redfield.

NBA 2K18

Mikor: szeptember 19.

szeptember 19. Mire: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch

Az NBA 2K 2018-ban ismerkedhetünk meg az új Run the Neighborhood játékmóddal, amiben városi környezetben kosarazhatunk. Felfedezés, szocializáció, versengés, ez a mottója az utcai kosarazásnak. De persze a régi, közkedvelt játékmódok is visszatérnek, hogy idén is legyen okuk pofozgatni kicsit a digitális lasztit.