Jön a Nintendo 2DS XL

Sokkal modernebb formatervet kapott

150 dollárba kerül

A 2013-ban bemutatott Nintendo 2DS-ből a japán cég közel 5,17 milliót szállított le a boltokba 2016 közepéig. A bumfordi konzol 130 dolláros indulóárat kapott, amit két évvel később 100, majd 80 dollárra csökkentett a nagy N. Most pedig derült égből villámcsapásként bemutatta a "New Nintendo 2DS XL" nevet kapott játékgépet, ami sokkal modernebb, letisztultabb formában kínálja a már megszokott élményt.

A premierre az USA-ban július végén kerül sor, 150 dollárért lehet majd megvásárolni. Az új termék, ami a Nintendo elkötelezettségét mutatja a hordozható termékek iránt, kagyló formát kapott, támogatja az NFC-t, és ezáltal az Amiibo-kat is, sőt, a Nintendo szerint az ereje eléri a 3DS XL-ét is. Lejátssza a sima DS, és 3DS játékokat is, 3D nélkül. A konzol természetesen kapott egy bemutató trailert, illetve már kiderült, hogy Japánban lesz egy nagyon menő kiadása, ami a Dragon Quest Liquid Metal Slime Edition névre hallgat. Ugye, hogy remekül fest?