Szeptemberben jött a hír, hogy elkészül a 2011-es akció-kalandjáték, az L.A. Noir felújított változata, amely 4K Ultra HD minőségben fog a modern konzolokra, így Xbox One-ra, PS4-re és Switch-re kerülni. Természetesen a PS4 Pro és az Xbox One X támogatás is része lesz a kiadásnak, mi több, az L.A. Noir HTC Vive-ra is.