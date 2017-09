Az első Xbox első kontrolleréről sok mindent el lehetett mondani, csak éppen azt nem hogy könnyű vagy kicsi lett volna. Volt rajta annyi gomb, hogy további hüvelykujjakat is kellett volna mellé növeszteni, sőt, akár önvédelmi eszköznek is beillett. Pár éven belül a Microsoft is jobbnak látta a lecserélését, mely dizájnt azóta is követik utódjai. Ugyan a nemhivatalosan “Duke” becenévre hallgató irányítót nevezhetjük akár ikonikusnak is, az biztos, hogy sokakban nosztalgikus emlékeket idéz fel a “kicsike”.

Ezt a nosztalgiát újraélhetitek most az Xbox társalapítója, Seamus Blackley és a Hyperkin erőfeszítéseinek köszönhetően. No persze nem maradhatott minden a régiben, a dizájn modernizálni fogják, hogy pontosan miként egyelőre még nem száz százalék, de elvileg két vállgombot is kellene kapjon a ravaszok mellé, hacsak nem a fekete és fehér gombok kapják meg ezt a funkciót (csak rágondolok és fáj a hüvelykujjam). Akárhogyan is, kis szerencsével akár az idei ünnepi szezonra is befuthatnakaz új perifériák.