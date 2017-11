Ahogy a világ többi részén, Japánban is megtörtént az Xbox One X premierje. Tudjátok, ez a csúcsszuper erőgép, ami 6 teraflop számítási teljesítménnyel rendelkezik, így a Forza Motorsport 7 ezerrel hasít rajta. Azonban a Microsoft nem örülhet felhőtlenül. Valamivel, több, mint két hónapja megírtam, hogyan hirdetik Japánban az Xbox One S-t, és a megjelent információk alapján az Xbox One X se számíthat nagyobb sikerre.

Hogy miért? A startot követő egy hétben mindössze 1639 egység kelt el az Xbox One X-ből a felkelő nap országában, Xbox One S-ből pedig még ennek is a töredéke ment el, kapaszkodjatok meg: 49 darab! Ehhez képest a Nintendo Switch minden más konzol vert a maga 85000 darabos eladási adatával. A Sony PS4 a Switch mögött jóval lemaradva zárta a hetet, az ottani lakosok valamivel több, mint 23 ezer darabot vásároltak meg a konzolból.

Mit szóltok a számokhoz?