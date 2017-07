Az Odyssey - The Next Generation Science Game Early Access cikk a 2017/04-es PC Guruban jelent meg

Pedig lehetne sokkal izgalmasabban, érdekesebben is tanítani. Úgy, hogy az információ biztosan beégjen a kobakjába a tanulni vágyónak, és eközben ne hagyjon keserű szájízt a szájában. Erre rég rájöttek már egyes tanárok, akik jól tudják, hogyan kéne, hogyan lehetne máshogy tanítani. Ők azok, akik nem a tananyagok magolását erőltetik, hanem azt, hogy a diákok valóban tudásra tegyenek szert. Ezek a tanárok sokszor játékos módon oktatnak, és bevonják a diákot is tanulás folyamatába, de ami a legfontosabb: nemcsak a megoldás betanulását tartják fontosnak, hanem az oda vezető utat is. Azt az utat, ami véleményem szerint a leglényegesebb a tanulás folyamán, hiszen ennek ismeretében jut el az egyén oda, hogy meglátja a kapcsolatokat más feladatok megoldásában is.