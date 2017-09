Az Appeal gőzerővel dolgozik az 1999-es kultikus Outcast újrakiadásán, az Outcast: Second Contacton, most pedig egy új videósorozatba is belekezdtek, amely lényegében a játékmenetet hivatott bemutatni a nagyérdeműnek. A felfedezést és az Outcast világát reflektorfénybe állító első rész már el is érhető YouTube-on.

Mint az a videóban is elhangzik, az Outcast: Second Contact egy teljesen nyitott világú akció-kalandjáték lesz, melyben már a legelején szabadon hozzáférhetünk Adelpha mind a hat régiójához, azonban nem árt, ha figyelünk, hiszen a szigorúbban őrzött területek megközelítésébe beletörhet a bicskánk. A bő három perces anyagban látható még az is, hogy a helyiek a tetteinknek megfelelően reagálnak ránk, valamint szó esik érintőlegesen a régiók közti utazásról is. Az Outcast: Second Contact megjelenésére a legutóbbi hírek szerint még idén számítani lehet.