Az őszi PC Guru Show október 7-8-án lesz

A Sony is ott lesz egy standdal

Kipróbálhatóak lesznek PS4, PS4 Pro és PlayStation VR játékok

Négy játékot a PC Guru Show-n mutatnak be először

Már nincs is olyan messze az őszi PC Guru Show, amin számtalan érdekességgel várunk benneteket, mint például esport versenyek bajnokságával, de természetesen kiállított játékok is lesznek, amit a Sony jóvoltából ki is próbálhattok. Olyan címekre gondolunk, mint a VR-ra készült Farpoint, a Gran Turismo: Sport vagy az Uncharted: The Lost Legacy PS4-en és PS4 Prón.