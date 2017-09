Az őszi PC Guru Show október 7-8-án lesz

Menetrend szerint folytatódik a Hearthstone: Heroes of Warcraft selejtező. A Twitchen is követhető selejtezők negyedik felvonására szeptember 23-án kerül sor, majd ezt követi még egy elődöntő szeptember 30-án. A legjobbak végül a PC Guru Show-n megrendezésre kerülő döntőn mérkőzhetnek meg. Az össznyeremény 50 ezer forint. Nevezni a Battlefly oldalán lehet (link fent), ahol további részleteket is olvashattok a bajnokságról.