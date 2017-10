Trailert kapott a Planet of the Apes: Last Frontier, amelyben az egyik főszereplő, a Khan nevű majom kerül szembe néhány nehéz döntéssel.

Játék készül A majmok bolygója-trilógia alapján

A Planet of the Apes: Last Frontiert a filmekben Caesart alakító Andy Serkis cége készíti

Inkább interaktív film lesz, semmint hagyományos játék

A döntéseinkkel befolyásolhatjuk a cselekményt

Embereket és majmokat is irányíthatunk A The Imaginarium Andy Serkis színész és Jonathan Cavendish producer cége, amely filmekhez és sorozatokhoz gyárt motion capture felvételeket, mint Star Wars VII: Az ébredő Erő vagy éppen A majmok bolygója-trilógia. Hogyan jön ez egy videojátékhoz? Nos, pont az utóbbi filmtrilógia által, mert a cég 2015-ben alapította meg videojáték-fejlesztéssel foglalkozó leányvállalatát, az Imaginati Studiost, aminek első, önálló projektje a Planet of the Apes: Last Frontier.

A játék tulajdonképpen afféle hidat fog képezni a Forradalom és a Háború között, és inkább számít majd olyasféle interaktív filmnek, mint a BEYOND: Two Souls, semmint hagyományos játéknak. A nagyjából három órásra ígért történet folyamán több szereplőt is irányíthatunk, embert és majmot egyaránt, s döntéseinkkel befolyásolhatjuk a végkimenetelt, amiből a fejlesztők szerint több különböző is lesz, ennek köszönhetően több ízben végigjátszhatjuk a programot. Eme döntéssorozatról szól a legújabb trailer, amiben az egyik szereplő, a Khan nevű majom szembesül a választás nehézségével. Lehetősége nyílik Caesar oldalán harcolni, avagy menekítse biztonságba családját. Mindkét változatnak megvannak a maga veszélyei, ráadásul a tél is közeleg, amelyet csak élelmiszergyűjtéssel lehet átvészelni.