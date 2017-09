A Pro Evolution Soccer 2018 híres, vagyis inkább hírhedt volt arról, hogy a PC-s verzió a konzolokhoz képest valamiért mindig lebutítva érkezett. Most azonban úgy tűnik, fordul a kocka, legalábis ezt ígéri a Konami, aki immáron sokadjára nevezte „definitív” verziónaka PES 2018 PC-s változatát. Hamarosan magunk is meggyőződhetünk róla, ugyanis közeleg a megjelenés, demóstul.

A Pro Evolution Soccer 2018 idén szeptemberben végre megérkezik asztali számítógépekre is, egész pontosan 12-től belevethetjük magunkat a játékba. Nem sokkal ezután érkezik a demó is, melyben tizenkét csapatot (nyolc klubot és négy nemzeti válogatottat), két stadiont (Camp Nou és Signal Iduna Park) és két játékmódot (offline exhibition match és kooperatív) próbálhatunk ki, tartalmilag tehát megegyezik a Playstation 4 vagy Xbox One verziókkal.