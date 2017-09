Tim Willits, a játék direktora sok karaktert szeretne a Quake Champions-be

Ha rajtuk múlik, az egész Bethesda repertoárból bajnokot faragnak

A Quake Champions már most számos karaktert vonultathat föl, és már most feltűntek “vendégszereplők” is, mint a Doom Slayer, vagy BJ Blazkowicz. Utóbbi bár eredetileg id Software saját hőse, mostanában nem ők fejlesztik már a Wolfenstein-sorozatot, technikailag kiadójuk égisze alatt jelenik meg, ezért is fordulhatott elő “Terrorbilly” vendégszereplőként.