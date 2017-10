December 12-én jön Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition

Ebben benne lesz a Not a Hero és az End of Zoe DLC is

Ezek elvarrják az utolsó két Baker történetét

A Resident Evil 7 választható előfizetéseink mellé

Év végén kerül a boltokba a Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition, amely az alapjáték és a Banned Footage Volume 1 és 2 mellett az ingyenes Not a Hero és az End of Zoe című DLC-ket is tartalmazni fogja. Jelen hírünk apropója az előbbi, a Not a Hero, amelyben a Resident Evil-sorozat egyik legrégebbi szereplője, Chris Redfield lesz az irányítható karakter.