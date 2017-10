A Road Redemption a klasszikus Road Rash modern feldolgozásának tudható be: egy gyorsasági motoros versenyjátékról van szó, amiben a játékosok nemcsak megelőzhetik egymást, de szét is verhetik a konkurens pilótákat. A játék négyfős kooperatív kampányt is tartalmaz, és természetesen egyedül is játszható, az igazi muri viszont kétségtelenül a multiplayer mód aktiválásakor kerekedik, amikor cimboráinknak mutathatjuk meg, hogy ki az utak királya.