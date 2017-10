A Star Control első része még 1990-ben látta meg a napvilágot Amigára és MS-DOS-ra. A sci-fi köntösben bújtatott stratégiai játékot a Toys for Bob készítette el és az Accolade adta ki. A sikerre való tekintettel 1992-ben megérkezett a folytatás, a Star Control 2, amit még az eredeti csapat készített el, nem úgy, mint a ’92-es Star Controlt 3-at, amit a Legend Entertainment követett el és a rajongók azóta is a világ egyik legrosszabb folytatásának tartják.

Nos, ők örülhetnek, mert most az első két rész alkotópárosa, Fred Ford és Paul Reiche elérkezettnek látták az időt, hogy engedve a rajongói nyomásnak elkészítsék a Star Control 2 közvetlen folytatását Ghosts of the Precursors címen. A játék egyelőre „nagyon-nagyon kezdeti fázisban van”, de több régi idegent és bolygót is vissza szeretnének hozni, és természetesen több újat is be akarnak mesélni a történetbe.

Nem ez lesz az egyetlen Star Control, hiszen már a Sins of a Solar Empire-t jegyző Stardock is dolgozik a Star Control: Originen, amit a sorozat rebootjának szánnak. Mint kiderült, Reiche már egy ideje kapcsolatban állt a jogokat birtokló fejlesztőcsapattal, és külön kérte őket, hogy ne folytatást készítsenek, mert azt ő és Ford szeretné megalkotni.