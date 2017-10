A Star Wars Battlefront 2-t viszont várom, részint azért, mert ebben végre van történet központú kampány, részben pedig azért, mert a multi része sem csak az eredeti trilógiával foglalkozik, hanem végre helyet kapott benne az előzmény és a folytatás is, sőt még A klónok háborúja című sorozatból is feltűnnek benne elemek. Úgyhogy nagy reményekkel és még nagyobb kíváncsisággal ültem le a béta elé.

A fegyverek ráadásul egyenként is fejleszthetőek különféle alkatrészekkel, például válltámasszal, markolattal vagy távcsővel, amikkel értelemszerűen az erősséget, tűzgyorsaságot és pontosságot módosíthatjuk.

Mind a fegyveralkatrészeket, mind a Star Cardokat, de még az új fegyvereket is többféleképpen érdemelhetjük ki. Először is előugorhatnak a mérkőzések végén kiérdemelt ládákból (ilyen ládákat a meccsekért kapott kreditekért is vásárolhatunk). Illetve a ládákból kipottyanhatnak alkatrészek is, amikből összerakhatjuk magunknak az új Star Cardot, fegyvert vagy fegyveralkatrészt.

Természetesen a Star Cardok nem csak a mezei katonáknak járnak, saját kártyái vannak az űrhajók különböző osztályainak, valamint a Hero és Villian karaktereknek is. Mint látható, ezzel meglehetősen összetetté válik a program, ami talán elsőre elidegenítheti az embert, ám érdemes elmélyülni benne, mert sokkal egyedibbé, saját játékstílusunknak megfelelőbbé változtathatunk egy karaktert.

Arról nem beszélve, hogy az alapesetben pontatlannak és gyengének tűnő fegyvereket gyorsan fel lehet tápolni, hogy igazi terminatorokká váljunk.