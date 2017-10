A Stronghold 2 2005-ben jelent meg, de 2014-ben elvesztette szavatosságát, miután megszűnt a multi lehetősége. Az elmúlt években már jónéhány játék kapott önálló Steam verziót (pl. Company of Heroes), és most a Stronghold 2 is így járt. A programot mindenki ingyen kapja meg, aki rendelkezik az eredeti változattal, önállóan pedig 15 euróért vásárolható meg, nyitási akcióban pedig közel 13 eurót (12,74) kell érte fizetni.

A Stronghold 2 Steam Edition feljavított grafikát, módosított felhasználói interfészt, hat extra térképét, és teljes Steam Workshop támogatást kapott, így mindenki saját csatateret készíthet, hogy barátjával, ismerősével azon essenek egymásnak. Örvendetes tény az ilyen programok megjelenése, reméljük egyre több régen megjelent cím kap ilyen felújítást. Nézzétek meg a trailert, aztán menjetek a csatatérre! Várakat megrohamozni még mindig jó szórakozás.