Persze ennél több írás lett bejelentve, de ezek valamiért nem készültek el, így most verseny nem alakult ki. Egy régi motoros küldte be pályázatát, ami egy különleges randiszimulátort mutat be. A 2017. augusztusi pályázat győztese

RubenFerro lett, aki a HuniePop című játékról írt. Hamarosan elolvashatjátok írását oldalunkon. Gratulálunk neki!

Kérem írja meg nevét, postacímét, hogy jutalmát elküldhessük neki. Most nincs más dolgom, mint, hogy elindítsam a szeptemberi pályázatot, aminek beküldési határideje 2017. október 8, vasárnap éjfél. A jelentkezéseket a szokott helyem várom. Köszönöm mindenkinek a munkát, mert egy jó játék felüdülésként hathat mind az iskola, mind a munka mellett.