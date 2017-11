Hihetetlenül népszerűek a Battle Royale játékok, elég csak a Playerunknown's Battlegrounds-ra , vagy pedig a Fortnite-ra gondolni . A The Darwin Project, ami Kanada hófödte, jeges, hideg tájain játszódik, ezeknek próbál kihívója lenni, noha a Scavengers Studios játéka még erősen a fejlesztés elején van. A "hagyományos" BR játékoktól eltérően a The Darwin Project újdonságot is fog tartalmazni, mégpedig a nyomolvasás lehetőségét. Minden játékos lábnyoma meg fog maradni a hóban, időről-időre pedig tüzet kell gyűjteni, mert különben az elkerülhetetlen fagyhalál vár a játékosra.

Ez persze azt is jelenti, hogy a közelben lévő ellenfelek megtalálhatnak minket, de mi is ráakadhatunk egy szikla mellett menedéket épített játékosra. Emiatt nem kell az egész térképet bejárni, Ugyanakkor egyes kabinok, elhagyatott házak tartalmazhatnak hologramokat, amik valós időben mutatják a játékosok hollétét. Az embervadászat, a csapdák állítása, a hideg környezetben való túlélés valószínűleg feladja a leckét mind a fejlesztőknek, mind a játékosoknak. Az alábbi két percben több is kiderül a The Darwin Projectről, aminek alfatesztjére a hivatalos oldalon lehet feliratkozni.