A Bethesda újabb trailert adott ki a készülő The Evil Within 2-höz, ami ezúttal a roppant kifejező Race Against Time címet kapta. A videóban felvillanó jeleneteket láthatunk Sebastian Castellanos harcából a lányáért, valamint feltűnik egy újabb ellenfél, akinek mindenáron Lilyre, Sebastian gyerekére fáj a foga. Sőt egy pillanatra mintha még az előző játékmenet-videóban megismert kacagó Guardian is feltűnne.

Azt már eddig is lehetett sejteni, hogy a The Evil Within 2 egy groteszk játék lesz, és ezt ebben a videóban is megerősítették a készítők. Elnézve a trailerben felbukkanó ellenfeleket és helyszíneket az első rész elborult dizájnja itt is vissza fog köszönni rendesen. A The Evil Within 2 idén októberben érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, méghozzá stílusosan péntek tizenharmadikán.