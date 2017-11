Persze, hogy idén is lesz The Game Awards

December 7-én kerül megrendezésre a show

Az idei The Game Awards december 7-én kerül megrendezésre, Los Angeles városában, a Microsoft Theaterben. Ahogy az elmúlt években, úgy most is világszerte élő adásban követhetitek a díjátadót Facebookon vagy a Youtube-on. Szokás szerint az elismerések kiosztásán túl játékbejelenetésekkel, trailerekkel és zenei előadásokkal színesítik a programot, sőt a jelek szerint még filmbemutatókra, előzetesekre is számíthatunk.