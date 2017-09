A Humble Bundle rendszeresen ingyen osztogatott játékokkal hívja fel a figyelmet éppen aktuális vásárára vagy akcióira, most ééppen a nyár végi leárazások vannak soron. Ez alkalomból most a Telltale-féle The Walking Dead teljes első évadának mind az öt epizódját zsákolhatjátok be teljesen ingyen és bérmentve, minden egyéb kötöttség vagy apróbetűs rész nélkül.