Mikor ugyanis megjelent a Watch Dogs, sokan csalódva vették tudomásul, hogy a játék nem az, amit reklámoztak nekik. Bár a világban bőven akadt tartalom, és a hackelést is eltalálták a fejlesztők (a multiról nem is szólva), mégis, a program egyszerűen nem tudta teljesíteni a vele szemben támasztott elvásárokat, így a legtöbb játékos keserűen csalódott benne.

Azonban hamar kiderült, hogy a végleges játék bizony nem tud felérni a prezentációkhoz. A Division végül egy bugos, néha kifejezetten monoton alkotás lett, melyet ráadásul észrevehetően vissza is butítottak a trailerekben látottakhoz képest. A YouTube-on nem egy videó található, amely pont ezt a jelenséget mutatja be eléggé részletesen. Önmagában a Tom Clancy’s The Division nem egy rossz játék, viszont a trailerek által feltornázott elvárásokig egyszerűen nem tudott felnőni a Watch Dogs-hoz hasonlóan.

A Ubisoft 2013-ban bejelentett alkotását már a kezdetektől nagy várakozások övezték, ami nem is csoda. A karanténba zárt New Yorknak valami félelmetes hangulata volt, ráadásul a trailerek egy kifejezetten szép, összetett és változatos játék ígéretét hordozták magukban. Nem csoda hát, hogy sokan már alig várták, hogy rendet tehessenek a magára hagyott városban.

Amikor bejelentették a No Man’s Skyt, a fejlesztők gyakorlatilag megígértek mindent, amit csak lehetett. Végtelen méretű univerzumot, procedurálisan generált bolygókat és lényeket, tulajdonságaikban és viselkedésükben eltérő űrhajókat, elpusztítható űrállomásokat és élő űrt ígértek nekünk. Azt azért már akkoriban is sejteni lehetett, hogy egy kis stúdió nem fogja tudni mindezt betartani, azonban a játékkal kapcsolatos elvárások így is a magasba szöktek, megjelenéskor pedig jött a hidegzuhany.

1. Aliens: Colonial Marines

A Gearbox 2013-as játéka 6 év fejlesztés után érkezett meg hozzánk, a reklámok alapján pedig egy vérbeli AAA-kategóriás Alien játékra számítottunk. Akárcsak a Tom Clancy’s The Division esetében, az előzetesek itt is egy félelmetesen hangulatos játékot mutattak be, sötétben ólálkodó idegenekkel, tökös tengerészgyalogosokkal, és persze a filmekből és a korábbi játékokból már jól ismert, folyamatosan pittyegő radarral.

Azonban a kész produktum sajnos köszönőviszonyban sem állt ezekkel az előzetesekkel. Kaptunk lényegében egy ronda grafikával és förtelmes animációkkal megtámogatott programot, aminek gyakorlatilag semmi hangulata nem volt, ráadásul a története is eléggé összecsapottra sikeredett. A botrány természetesen itt is kirobbant, kiderült, hogy a játékot nem is a Gearbox fejlesztette, a készítők próbálták egymásra hárítani a felelősséget, a végén pedig egy csalódott rajongó, Damion Perrine, még a Segát és a Gearboxot is beperelte.

A Tom Clancy’s The Division esetéhez hasonlóan az Aliens: Colonial Marines E3-as és végső verziójáról is készült nem egy összehasonlító videó, ezekbe érdemes lehet belenézni, ha valaki még nem látta őket, a két anyag közti eltérés igencsak jelentős.