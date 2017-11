Reneszánszukat élik a régi számítógépeken és konzolokon futó retro játékok. Sok pincéből és padlásról kerül elő a 20 éve elpakolt számítógép, s persze egyre több az újra kiadott régi konzol is. Ezt a hullámot lovagolja meg a virtualconsoles.com címen most elinduló szolgáltatás, mellyel böngészőben futtatható online emulátorok formájában élhetjük át újra a régi örömöket. „Alapvetően nyílt forráskódú fejlesztések felhasználásával készült az oldal, így az emulátorok használata teljesen ingyenes, csak egy modern böngésző és egy átlagos asztali gép kell hozzá, bár a retro számítógépek többsége tableten is megfelelő élményt nyújt” – mondta Kolma Kornél, az oldal elindítója.