2018-ban jön Warhammer: Vermintide 2

Öt karakter közül válogathatunk, azokat háromféleképpen fejleszthetjük

Több ellenség lesz

Új pályákat kapunk

Augusztusban jelentette be a Fatshark a Warhammer: Vermintide 2-t, amihez most pár új képet (lásd a lenti galériát) és egy játékmenet-videót is kiadott. Mi több, elárult néhány részletet a játékról, például a gépigényt és azt, hogy szeretnék már 2018 első negyedévében megjelentetni.