A Juvty Worlds Ltd.-nek hála most lehetőségünk van 150 darab Wild Terra Online Steam-kulcsot kiosztani köztetek. A 2016-ban megjelent, 15 eurós, avagy 4700 forintos program jelenleg az Early Accessben érhető el, de ti már most kipróbálhatjátok, ha válaszoltok egy pofon egyszerű kérdésre. Az első 150 helyesen válaszoló kap egy-egy Steam-kulcsot a Wild Terra Online-hoz.

De mi is ez a játék? Nos, egy retro grafikával rendelkező, túlélésre kihegyezett, online akció-kalandjáték, ami a középkori Európában játszódik. A Wild Terra világát a játékosok szabadon alakíthatják, s mivel a program teljesen nyílt világot kapott, azt lehet benne megtenni, amit csak akarunk. Bárki bármilyen mesterséget választhat, ehhez pedig a fejlesztők mély tárgykészítési rendszert alkottak meg.

Érdemes ellátogatni a játék honlapjára is, ahol további részleteket tudhattok meg a programról és annak világáról – tulajdonképpen egy egész Wikipédia-oldalra rálelhettek ott, így mindent megtudhattok a Wild Terra Online-ról, amit csak lehet. De azt mi is elárulhatjuk, hogy egy ígéretes programról van szó, amit érdemes kipróbálni. Szóval hajrá, kattintsatok a lenti képre, majd válaszoljátok meg kérdésünket helyesen (kis segítség: a válasz eme hírben is megtaláltható), és ha az első 150 helyesen felelő között vagytok, máris belevethetitek magatokat a Wild Terra Online-ba. (A kódokat a PC Guru Online-on regisztrált címetekre küldjük el.)