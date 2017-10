A játék megszületését hat miniepizódban mutatja be, de ezek természetesen nem csak magát a Wild Huntot, de a CD Projekt RED születését és a többi részt is érinteni fogják. Az első rész, ami a stúdióval fog foglalkozni, még ezen a napon feltöltik a Noclip Youtube-csatornára, majd 2-3 naponta jönnek az új részek, a pontos dátumokat magatok is láthatjátok az alanti trailerben.