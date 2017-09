A CD Projekt Red igen sikeres 2017-es üzleti évét záró videójában a cég elnöke és társ-vezérigazgatója, Adam Kicinski bejelentette, hogy nem csak a Cyberpunk 2077 készül nagy erőkkel , hanem hamarosan készen áll a The Witcher 3 új konzolok erejét kihasználó verziója is. A Playstation 4 Próra szánt változat várhatóan még a napokban megérkezik, míg az Xbox One X tulajok csak megjelenése után, de még ebben az évben csodálhatják meg a játékot 4K felbontásban.

Lábjegyzetben megjegyeznénk, hogy a stúdió bevételeit nem meglepő módon a két éve kiadott The Witcher 3: Wild Hunt valamint két kiegészítője, a Hearts of Stone és a Blood and Wine azóta is folyamatos sikere hajtja. Továbbá az amúgy free-to-play, de játékon belüli vásárlásokat tartalmazó Gwent: The Witcher Card Game is hozzájárult a kedvező mérleghez.