A tesztszervereken már el is indulhattunk megostromolni a Burning Legion otthonát, az Argus bolygót, hála a 7.3-as frissítésnek, amihez új raid, páncélszettek és fegyverek is járnak. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy a Blizzard már a következő kiegészítőn dolgozik, aminek helyszínét lehetséges, hogy apró nyomok elszórásával már el is árulták.

Szorgos rajongók feltúrták a 7.3-as frissítés fájljait, és a készletek között lévő ikonok nevében a következőre leltek: "Inv_boots_cloth_kultirasquest_b_01. Az utolsó szó a fontos, merthogy ez a tengeri nemzet, a Kul Tirasra neve, ami a Cataclysm eseményei után elsodródott a kontinenstől, s már-már a feledés homályába veszett.

A jó öreg Daelin Proudmoore lordadmirális lánya, Jaina Proudmoore visszatértére utal, de egy új ruha is (lásd fenn), amin egy sziget térképe látható (lásd lent), és bezony sokak szerint ez Kul Tiras. A csápok és a kis kagylók pedig az Old Godokra, valamint teremtőikre, a Void Lordokra utal. Ez nem is lenne meglepő, hiszen a Legionban többször is szóba kerültek ezek a teremtmények, többek között a Shadow Priest artifact fegyvere is egy közelgő veszedelemről susog:

„A mélység istene börtönében sínylődik, lassan kitörve onnan. Siess, és győzd le a bukott titánt… nagyobb csatát kell megvívnod eztán” – suttogja a fegyver. Mivel az eddig ismert ellenfelek elfogynak, már csak az Old Godok maradnak, akik közül egy még tuti él: N'Zoth, aki a jelek szerint a tengerek mélyén sínylődik, így Kul Tiras pont kapóra jönne.