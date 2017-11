Az van ugyanis, hogy a november 11-én szombaton megrendezésre kerülő PixelConra látogat el a mester, hogy egy előadás keretében beszéljen a játékfejlesztésről, múltról, jelenről, mindenről, na meg hogy ha már erre jár, dedikáljon is a lelkes rajongónak.

A rendezvény nem ingyenes, a belépő 10 euró, azaz cirka 3000 forint, 20 euró, avagy 6000 forint fejében pedig posztert és aláírást is szerezhettek Romerótól. Oké, ez nem kevés, de lássuk be: kevés játékfejlesztő legenda jár Magyarországon, főleg az olyan nagy öregek közül, mint amilyen Romero, szóval megérheti a dolog -- főleg, ha te is a Doomon nőttél fel. További részletek itt olvashatók, illetve jegyet venni is a linkelt oldalon lehet. Vannak egyébként drágább kiszerelések is, melyek fejében doomozhattok Romeróval, vagy együtt bulizhattok vele (ezt illetően személyesen vagyok biztos abban, hogy fantasztikus estétek lehet, elég elolvasni A Doom legendáját, máris kiderül, mekkora partiarc volt John az ides időkben).

Egy biztos: a Guru a helyszínen lesz, inerjút is készítünk Romeróval, szóval gyertek ti is, találkozzunk és érezzük jól magunkat a Doom atyjának társaságában!