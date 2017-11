Egy frissen publikált kutatás eredményei szerint összefüggés lehet a játékosok intelligeciája, és bizonyos stratégiai játékokban nyújtott teljesítményük között. A Yorki Egyetem kutatói két részben vizsgálták a kérdéskört, így jutottak végül erre a megállapításra, bár azt a publikációban is sietnek leszögezni, mindez nem jelenti azt, hogy ha többet játszunk, okosabbak leszünk.

A kutatás első felében összesen 56 résztvevő segítségével azt vizsgálták meg, hogy milyen összefüggés van a játékosok League of Legends-ben nyújtott teljesítménye, és egy hagyományos intelligencia teszten elért eredményei között. Mint kimutatták, a jobb játékosok egyben magasabb pontszámokat is értek el. A kutatók szerint hasonló eredmények figyelhetők meg például a sakk esetében is.

A kutatás második felében több ezer játékos adatait felhasználva a kutatók arra keresték a választ, hogyan változik a játékbeli teljesítmény a korral. Ehhez már négy programot is felhasználtak: a Lol mellé bekerült még a Dota 2, a Destiny és a Battlefield 3. Az eredmények azt mutatták, hogy míg a stratégiai játékok esetében a teljesítmény az IQ-hoz hasonlóan változik, ahogy öregszik a játékos, addig az FPS-ek terén elért eredményekben durva visszaesés tapasztalható a tinédzserkor után. A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy míg a stratégiai játékokban a memória és a döntéshozó képesség számít, addig az FPS-ekhez elsősorban reflexekre és pontosságra van szükség.

Ez persze sajnos nem azt jelenti, hogy minél többet játszunk, annál okosabbak leszünk, csak annyit, hogy ha valaki jó bizonyos játékokban, akkor az akár a magas intelligencia jele is lehet.