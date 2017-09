A roppant népszerű amerikai thrash metal zenekar énekese érdekes kijelentést tett a minap egy interjú során. Mustaine épp a Megadeth-ről, valamint a sörökhöz és borokhoz köthető érdekeltségeiről beszélt, mikor megemlítette, hogy a háttérben dolgozik egy videojátékon is, amely nagyban fog majd meríteni a zenekar múltjából. Ennél többet egyelőre nem árult el a készülő programról, azt viszont még elkotyogta, hogy a zenéjéhez eddig sosem hallott riffeket is fel fog használni.

Elsőre kicsit meglepőnek tűnhet, hogy egy thrash metal banda ilyen irányba forduljon, azonban ami azt illeti, a Megadeth nem az első zenekar, amely saját videojátékon dolgozik. A 2015-ben megjelent Hail to the King: Deathbat mögött például az Avenged Sevenfold áll, de 2016-ban az Iron Maiden is játékkészítésre adta a fejét. Hogy mindebből mi fog kisülni, azt majd meglátjuk, de első hallásra egy kifejezetten érdekes projektről van szó.