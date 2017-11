Hamarosan a boltokba kerül az Xbox One X

Phil Spencer szerint most már a játékfejlesztésre szeretnének fókuszálni

Az Xbox mellett a mobil- és PC játékokra is hangsúlyt fektetnének

Vajon ez a szemléletváltás a Fable folytatására is kihat majd?

Hamarosan a boltokba kerül az Xbox One X, ennek kapcsán pedig Phil Spencer is felszólalt. Az Xbox részleg feje nem csak a Microsoft legújabb konzoljával kapcsolatban nyilatkozott, hanem kitért a vállalat jövővel kapcsolatos terveire is. Elmondása szerint a Microsoft a jövőben a hardverekről inkább a szoftverekre helyezné a hangsúlyt, és több játékot gyártana, nem csak Xbox-ra, hanem PC-re és mobilokra is.