Három népszerű TV csatorna versenyez a Gyűrűk Ura sorozattá alakításáért

Nagyon-nagyon sokba kerülne egy-egy évad, bárki is szerzi meg

Az HBO lassan meghátrálni látszik

Két film is készül Tolkien életéről

Egyre több részlet lát napvilágot egy esetleges Gyűrűk Ura, vagy annak világában -Középföldén- játszódó sorozatról. A Variety szerint jelenleg az Amazon-nak van esélye megszerezni a jogokat, de a Deadline közlése szerint az HBO és a Netflix is bejelentette igényét a sorozatra. A Deadline rendelkezik ezen felül némi információval a költségekkel kapcsolatban is: meghökkentő, de csaknem negyed milliárd dollárért lehetne szert tenni csak a sorozat jogaira, valamint ezen felül még nagyjából 120 millió dolláros szezononkénti költségvetéssel számolhat, bárki is forgatja le.